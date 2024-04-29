В Одесі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: Новини.LIVE

В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що поранення отримали 20 людей.

Про це повідомив очільник мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

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"Вже відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки", — розповів Труханов.

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/truonline

Допис Труханова. Фото: скриншот

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, щонайменше двоє з них у важкому стані. Наразі пораненим надається вся необхідна допомога, а на місці продовжують працювати екстрені служби.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу Одеси двоє людей і собака загинули. До того ж зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Під ворожим ударом опинився замок Одеської юридичної академії. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу.