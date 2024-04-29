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В Одесі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу

29 квітня 2024 20:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одесі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

 В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що поранення отримали 20 людей. 

Про це повідомив очільник мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

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"Вже відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки", — розповів Труханов.

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Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/truonline
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Допис Труханова. Фото: скриншот

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, щонайменше двоє з них у важкому стані. Наразі пораненим надається вся необхідна допомога, а на місці продовжують працювати екстрені служби.

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Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу Одеси двоє людей і собака загинули. До того ж зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Під ворожим ударом опинився замок Одеської юридичної академії. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу.

Одеса
війна
українці
Україна
обстріли
окупанти
Олег Кіпер
поранення
ракетний удар

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