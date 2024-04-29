В Одесі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу
В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що поранення отримали 20 людей.
Про це повідомив очільник мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.
Поранені внаслідок обстрілу Одеси
"Вже відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки", — розповів Труханов.
За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, щонайменше двоє з них у важкому стані. Наразі пораненим надається вся необхідна допомога, а на місці продовжують працювати екстрені служби.
Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу Одеси двоє людей і собака загинули. До того ж зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.
Під ворожим ударом опинився замок Одеської юридичної академії. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу.
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