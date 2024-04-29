В Одессе возросло количество раненых в результате российского обстрела
В Одессе возросло количество пострадавших в результате российского обстрела. Известно, что ранения получили 20 человек.
Об этом сообщил глава мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.
Раненые в результате обстрела Одессы
"Уже известно о 20 раненых в результате вражеской атаки", — рассказал Труханов.
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, по меньшей мере двое из них в тяжелом состоянии. Раненым предоставляется вся необходимая помощь, а на месте продолжают работать экстренные службы.
Напомним, 29 апреля в Одессе около 18:34 раздался взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Одессы два человека и собака погибли. К тому же зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Под вражеским ударом оказался замок Одесской юридической академии. Новини.LIVE показали последствия обстрела.
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