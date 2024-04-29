В ГСЧС прокомментировали пожар в Одессе в результате атаки РФ

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: Новини.LIVE

Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Марина Аверина прокомментировала пожар в Одессе в результате российского обстрела в понедельник, 29 апреля. По ее словам, он является очень сложным.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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"Пожар, возникший из-за российской атаки на Одессу, очень сложный", — подчеркнула Аверина.

По ее словам, к месту пожара сложно подъехать крупногабаритной техникой, что усложняет ликвидацию.

Она отметила, что если бы расстояние можно было сократить, огонь бы устранили быстрее.

Напомним, 29 апреля в Одессе около 18:34 раздался взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Впоследствии сообщили, что в результате обстрела Одессы два человека и собака погибли. К тому же зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Под вражеским ударом оказался замок Одесской юридической академии. Новини.LIVE показали последствия обстрела.

Добавим, в Одессе возросло количество пострадавших. Известно, что ранения получили 20 человек. Также возросло число погибших до четырех человек.