Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В ГСЧС прокомментировали пожар в Одессе в результате атаки РФ arrow

В ГСЧС прокомментировали пожар в Одессе в результате атаки РФ

29 апреля 2024 21:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГСЧС прокомментировали пожар в Одессе в результате атаки РФ
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Марина Аверина прокомментировала пожар в Одессе в результате российского обстрела в понедельник, 29 апреля. По ее словам, он является очень сложным.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

Читайте также:

Пожар в Одессе в результате удара РФ

"Пожар, возникший из-за российской атаки на Одессу, очень сложный", — подчеркнула Аверина.

По ее словам, к месту пожара сложно подъехать крупногабаритной техникой, что усложняет ликвидацию.

Она отметила, что если бы расстояние можно было сократить, огонь бы устранили быстрее.

Напомним, 29 апреля в Одессе около 18:34 раздался взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Впоследствии сообщили, что в результате обстрела Одессы два человека и собака погибли. К тому же зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Под вражеским ударом оказался замок Одесской юридической академии. Новини.LIVE показали последствия обстрела.

Добавим, в Одессе возросло количество пострадавших. Известно, что ранения получили 20 человек. Также возросло число погибших до четырех человек.

Одесса
война
пожар
ГСЧС
обстрелы
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри