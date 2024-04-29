В ракеті, яка била по Одесі, знайшли шрапнель — Плетенчук розповів деталі

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

У російській ракеті, яка в понеділок увечері, 29 квітня, атакувала Одесу, було знайдено шрапнель. На стінах пошкодженого Замку студентів було знайдено фрагментарні частини такого засобу враження. Від неї вже загинуло четверо осіб.

Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Чим росіяни били по Одесі

Як заявив Плетенчук, такий висновок зробили, судячи з ушкоджень на стінах будівель. Унаслідок атаки пошкоджено цивільні об'єкти, водночас пожежі в Замку студентів надано найвищий рівень складності.

"Дійсно, на стінах були знайдені частини шрапнелі, яку використовують для атаки лише по живій силі. Нею була начинена вся ракета. Всі висновки ми зробимо лише після балістичної експертизи", — сказав він.

Також Плетенчук зазначив, що тип ракети наразі встановлюється.

Ракетний удар по Одесі — остання інформація

Гасіння пожежі в одеському Замку студентів. Джерело: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі, в понеділок, 29 квітня, пролунав вибух. Як заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки було поранено вісім людей.

Удар прийшовся в Замок студентів Одеської юридичної академії. На опублікованих кадрах видно, що полум'я охопило дах будівлі.

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Джерело: Новини.LIVE

Водночас за повідомленням мера Одеси, Геннадія Труханова, згодом кількість постраждалих зросла до 20 людей. Також у лікарні вже померла жінка.