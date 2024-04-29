В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ — у лікарні померла жінка
В Одесі у понеділок, 29 квітня, зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару. У лікарні померла жінка.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.
Жертви російського обстрілу Одеси
"Щойно стало відомо що у лікарні померла жінка 1983 року народження", — розповів Труханов.
Кількість загиблих внаслідок російської атаки збільшилася до трьох.
Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Згодом повідомили, що внаслідок обстрілу Одеси двоє людей і собака загинули. До того ж зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.
Під ворожим ударом опинився замок Одеської юридичної академії. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу.
Додамо, в Одесі зросла кількість постраждалих. Наразі відомо, що поранення отримали 20 людей.
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