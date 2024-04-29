В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ — у лікарні померла жінка

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у понеділок, 29 квітня, зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару. У лікарні померла жінка.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

Читайте також:

Жертви російського обстрілу Одеси

"Щойно стало відомо що у лікарні померла жінка 1983 року народження", — розповів Труханов.

Кількість загиблих внаслідок російської атаки збільшилася до трьох.

Допис Труханова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом повідомили, що внаслідок обстрілу Одеси двоє людей і собака загинули. До того ж зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Під ворожим ударом опинився замок Одеської юридичної академії. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу.

Додамо, в Одесі зросла кількість постраждалих. Наразі відомо, що поранення отримали 20 людей.