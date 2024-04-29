В Одессе возросло количество погибших в результате атаки РФ — в больнице умерла женщина

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в понедельник, 29 апреля, возросло число погибших в результате российского ракетного удара. В больнице умерла женщина.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

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"Только что стало известно, что в больнице умерла женщина 1983 года рождения", — рассказал Труханов.

Число погибших в результате российской атаки увеличилось до трех.

Пост Труханова. Фото: скриншот

Напомним, 29 апреля в Одессе около 18:34 раздался взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Впоследствии сообщили, что в результате обстрела Одессы два человека и собака погибли. К тому же зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Под вражеским ударом оказался замок Одесской юридической академии. Новини.LIVE показали последствия обстрела.

Добавим, в Одессе возросло количество пострадавших. Известно, что ранения получили 20 человек.