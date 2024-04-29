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В ракете, которая била по Одессе, нашли шрапнель — Плетенчук рассказал детали

29 апреля 2024 21:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ракете, которая била по Одессе, нашли шрапнель — Плетенчук рассказал детали
Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В российской ракете, которая в понедельник вечером, 29 апреля, атаковала Одессу, была найдена шрапнель. На стенах поврежденного Замка студентов были найдены фрагментарные части такого средства поражения. От шрапнели погибло уже четверо человек.

Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины, Дмитрий Плетенчук в комментарии Новини.LIVE.

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Как заявил Плетенчук, такое заключение сделали, судя по повреждениям на стенах зданий. В результате атаки повреждены гражданские объекты, в то же время пожару в Замке студентов предоставлен самый высокий уровень сложности.

"Действительно, на стенах были найдены части шрапнели, которую используют для атаки только по живой силе. Ею была начинена вся ракета. Все выводы мы сделаем только после баллистической экспертизы", — сказал он.

Также Плетенчук отметил, что тип ракеты устанавливается.

Ракетный удар по Одессе

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Тушение пожара в одесском замке студентов. Источник: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе, в понедельник, 29 апреля, раздался взрыв. Как заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки были ранены восемь человек.

Удар пришелся в Замок студентов Одесской юридической академии. На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило крышу здания.

Замок Одесской юридической академии - последствия обстрела 29 апреля
Последствия российских обстрелов Одессы 29 апреля. Источник: Новини.LIVE

В то же время, по сообщению мэра Одессы, Геннадия Труханова, впоследствии количество пострадавших возросло до 20 человек. Также в больнице уже скончалась одна женщина.

Одесса
пожар
взрыв
Украина
обстрелы
война в Украине

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