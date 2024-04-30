В Одессе возросло количество погибших из-за вчерашней ракетной атаки, — ОВА

Последствия атаки. Фото: Суспільне

Российские захватчики в понедельник, 29 апреля, совершили ракетную атаку по Одессе. Известно, что число погибших в результате обстрела увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram во вторник, 30 апреля.

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Ракетный удар по Одессе 29 апреля

"К сожалению, количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до пяти человек. В больнице скончался мужчина 1960 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…", — говорится в сообщении.

По словам Кипера, в медучреждения Одессы были госпитализированы 23 пострадавших из-за ракетной атаки, они проходят лечение. Среди раненых восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них четверо — в крайне тяжелом, в том числе четырехлетний ребенок.

Скриншот поста Кипера

Напомним, 29 апреля российские военные ударили ракетой по Трассе Здоровья в Одессе, где находилось много людей. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры в районе происшествия.

В частности, пострадал замок студентов Юридической академии — здание почти полностью сгорело. Местные СМИ писали, что в результате обстрела обломочные ранения получил бывший народный депутат Сергей Кивалов.

Также начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в ракете, которой РФ нанесла удар по Одессе, нашли шрапнель.

На вражескую атаку по Одессе отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ежедневные российские удары можно остановить системами ПВО и артиллерийскими снарядами для контрбатарейной борьбы.