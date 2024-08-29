В Одессе раздался взрыв

В Одессе прогремел мощный взрыв
29 августа 2024 20:27
Взрыв. Иллюстративное фото: depositphotos
В Одессе в четверг, 29 августа, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.
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В 20:17 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
В 20:18 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете на Одессу.
В 20:19 местные СМИ сообщили, что в городе произошел взрыв.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
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