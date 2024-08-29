В Одессе раздался взрыв

Взрыв. Иллюстративное фото: depositphotos

В Одессе в четверг, 29 августа, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.

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Взрыв в Одессе 29 августа

В 20:17 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

В 20:18 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете на Одессу.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

В 20:19 местные СМИ сообщили, что в городе произошел взрыв.

Сообщение о взрывах в Одессе. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так: