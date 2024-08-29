В Одесі пролунав вибух

Вибух. Ілюстративне фото: depositphotos

В Одесі в четвер, 29 серпня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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Вибух в Одесі 29 серпня

О 20:17 в Одеській області було оголошено повітряну тривогу.

О 20:18 в Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету на Одесу.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

О 20:19 місцеві ЗМІ повідомили, що в місті пролунав вибух.

Допис про вибухи у Одесі. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд: