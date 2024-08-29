В Одесі пролунав вибух

В Одесі прогримів потужний вибух
29 серпня 2024 20:27
Вибух. Ілюстративне фото: depositphotos
В Одесі в четвер, 29 серпня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.
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О 20:17 в Одеській області було оголошено повітряну тривогу.
О 20:18 в Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету на Одесу.
О 20:19 місцеві ЗМІ повідомили, що в місті пролунав вибух.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
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