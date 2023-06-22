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В Одессе пройдет акция по тестированию на ВИЧ: когда и где

22 июня 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе пройдет акция по тестированию на ВИЧ: когда и где
Тестирование на ВИЧ. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе все желающие смогут пройти бесплатный быстрый тест на ВИЧ, гепатит В и С, а также сифилис. Результаты будут готовы в течение 15 минут. Кроме того, участники получат информацию о профилактике инфекций, консультации по лечению и социальному сопровождению.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Где пройти тестирование на ВИЧ в Одессе

23 июня на проспекте Ришельевской, 18 возле Гуманитарного центра Приморского района состоится крупная медицинская и информационная акция, посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками.

Медицинские консультации ВПЛ

Также будет развернут мобильный медицинский пункт, где будут работать семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №3 и сотрудники организации Intersos Odesa. В этом пункте переселенцы смогут получить медицинские консультации, измерить давление, уровень сатурации и сахара в крови, а также при необходимости получить бесплатные лекарства.

Акция также предоставит бесплатные анонимные консультации по профилактике употребления наркотиков и помощи наркозависимым лицам.

После ситуации, в которой находился риск инфицирования ВИЧ, нужно:

  • немедленно вымыть место контакта с мылом, подержать раненую поверхность под струей проточной воды несколько минут или пока кровотечение не остановится (при отсутствии проточной воды использовать дезинфицирующий гель или раствор);
  • при попадании опасной жидкости в глаза промыть глаз водой или физраствором. Не применять раздражающие вещества, мыло, спирт, дезинфицирующий гель. Нельзя снимать контактные линзы при промывании глаз (создают защитный барьер);
  • при попадании в ротовую полость опасной жидкости прополоскать рот несколько раз водой или физраствором;
  • при укусе с нарушением целостности кожи промыть рану водой и обработать рану дезинфицирующим средством.

Отметим, что Одесса в топе по смертности ВИЧ и СПИД среди городов Украины. В регионе зафиксирован самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения.

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