В Одесі пройде акція з тестування на ВІЛ: коли та де

Тестування на ВІЛ. Фото: google

В Одесі усі охочі матимуть можливість пройти безплатний швидкий тест на ВІЛ, гепатит В та С, а також сифіліс. Результати будуть готові протягом 15 хвилин. Крім того, учасники отримають інформацію про профілактику інфекцій, консультації щодо лікування та соціального супроводу.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Де пройти тестування на ВІЛ в Одесі

23 червня, на проспекті Рішельєвській, 18, біля Гуманітарного центру Приморського району, відбудеться велика медична та інформаційна акція, присвячена Міжнародному дню боротьби зі зловживанням наркотиками.

Медичні консультації ВПО

Також буде розгорнуто мобільний медичний пункт, де працюватимуть сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 та співробітники організації Intersos Odesa. У цьому пункті переселенці зможуть отримати медичні консультації, зміряти тиск, рівень сатурації та цукру в крові, а також у разі потреби отримати безплатні ліки.

Акція також надасть безплатні анонімні консультації з профілактики вживання наркотиків та допомоги наркозалежним особам.

Після ситуації, у якій був ризик інфікування ВІЛ, потрібно:

негайно вимити місце контакту з милом, потримати поранену поверхню під струменем проточної води кілька хвилин або поки кровотеча не зупиниться (за відсутності проточної води використати дезінфекційний гель або розчин);

при потраплянні небезпечної рідини в очі промити око водою або фізіологічним розчином. Не застосовувати подразнюючі речовини, мило, спирт, дезінфікуючий гель тощо. Не можна знімати контактні лінзи під час промивання очей (створюють захисний бар’єр);

при потраплянні в ротову порожнину небезпечної рідини прополоскати рот кілька разів водою або фізіологічним розчином;

при укусі з порушенням цілісності шкіри промити рану водою та обробити рану дезінфікувальним засобом.

Зазначимо, Одеса в топі за смертністю ВІЛ та СНІД серед міст України. В регіоні зафіксовано найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення.