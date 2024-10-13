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В Одессе прошла акция за освобождение военнопленных — фото

13 октября 2024 17:50
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Хочу увидеть тебя в сети – в Одессе проходит акция в поддержку военнопленных
Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе продолжаются акции в поддержку военнопленных защитников. Главная улица города наполнена родственниками военных и неравнодушными горожанами, напоминающими о судьбе тех, кто до сих пор находится в плену.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Родственники пленных и неравнодушные одесситы на Дерибасовской сегодня спели гимн и помолились за всех защитников, призывая общество и власть не забывать о тех, кто уже более двух лет находится в неволе у российских захватчиков. Участники акции напоминают, что плен не только физически опасно, но и разрушает морально.

В Одессе прошла акция по освобождению военнопленных — фото - фото 1
Девушки с плакатами в руках, на которых написано: "Плен убивает". Фото: Новини.LIVE
В Одессе прошла акция по освобождению военнопленных — фото - фото 2
Люди на акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неизвестность — это самое тяжелое

На акции в Одессе звучали слова, отражающие тяжелые эмоции семей, ожидающих своих родных из плена. Они сталкиваются с невыносимой неизвестностью, ведь каждый день для них это борьба за надежду и веру в то, что их близкие живы и вернутся домой. Одни из самых болезненных ситуаций — это когда военный числится без вести пропавшим.

"Все мы ждем пленных, но прежде чем получить статус пленного есть такой статус как без вести пропавший. Без вести пропавший — это неизвестность. Мы надеемся, что власть и другие структуры, которые у нас отвечают за нахождение без вести пропавших и возвращение пленных домой, что все, кто здесь стоит за своего родного, они получили это единственное известие "Я дома", — говорит участница акции.

В Одессе прошла акция по освобождению военнопленных — фото - фото 3
Участница акции. Фото: Новини.LIVE

Среди ожидающих родных и Людмила. Женщина говорит, что больше года живет в неведении, что с ее сыном.

"Я мать пропавшего без вести Чола Дмитрия Викторовича. Полная тишина уже год и восемь месяцев. Я прошу каждого, я прошу всех людей, чтобы приходили каждое воскресенье на улицу Дерибасовской в 16.00 и вместе с нами стояли и просили, молили, чтобы вернули наших детей, чтобы была хоть одна весть, что он в плену, он жив", — говорит женщина.

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Мать ждет сына. Фото: Новини.LIVE

Не молчи...

С лозунгами "Не молчи — плен убивает", "Они в плену, всем ок?" и "Человек должен быть самой высокой ценностью государства", участники пытаются привлечь внимание к ужасным условиям содержания пленных и необходимости скорейшего их возвращения домой. Организаторы акции призывают одесситов не оставаться в стороне, быть голосом тех, кто сейчас не может говорить и требовать действий от власти.

"Мы ждем каждого героя дома. Мы ждем, чтобы возобновились еще раз обмены, чтобы было больше обменов, чтобы наши украинцы возвращались домой. Потому что те мучения, которые они там переживают, это самое ужасное, что может произойти в жизни. И поэтому мы имеем все подниматься", — говорит организатор акции Анна.

В Одессе прошла акция по освобождению военнопленных — фото - фото 3
Организатор акции Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE
В Одессе прошла акция по освобождению военнопленных — фото - фото 3
Девушка на акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В Одессе прошла акция по освобождению военнопленных — фото - фото 4
Девушка с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
В Одессе прошла акция по освобождению военнопленных — фото - фото 5
Семья ждет возвращения мужа. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных продолжается в разных городах Украины, и Одесса не исключение. Город еще раз демонстрирует свою солидарность с теми, кто рисковал жизнью ради страны, и поддерживает их семьи в это сложное время.

В Одессе прошла акция по освобождению военнопленных — фото - фото 6
Девушка ждет из плена своего мужа. Фото: Новини.LIVE
В Одессе прошла акция по освобождению военнопленных — фото - фото 7
Девушка за плакатом в руках, на котором написано: "мечтаю увидеть тебя в сети". Фото: Новини.LIVE

Обмен пленными: что известно

14 сентября Украина вернула 103 пленных в рамках очередного обмена с Россией. Этот обмен стал 57-м с начала полномасштабного вторжения России, что позволило вернуть домой 3 672 украинских военных и гражданских.

Напомним, в Курской области российские захватчики расстреляли девять украинских военных. Также в Харьковской области, по приказу командования, российские оккупанты расстреляли четырех украинских военных на территории агрегатного завода в городе Волчанск. Преступление стало известно после освобождения завода, когда об этом рассказали российские пленные.

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