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В Одесі пройшла акція за звільнення військовополонених — фото

13 жовтня 2024 17:50
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Хочу побачити тебе в мережі – в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі продовжуються акції на підтримку військовополонених захисників. Головна вулиця міста наповнена родичами військових і небайдужими містянами, які нагадують про долю тих, хто досі перебуває в полоні.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Родичі полонених та небайдужі одесити на Дерибасівській сьогодні заспівали гімн та помолилися за всіх захисників, закликаючи суспільство та владу не забувати про тих, хто вже понад два роки перебуває в неволі у російських загарбників. Учасники акції нагадують, що полон не лише фізично небезпечний, але й руйнує морально.

В Одесі пройшла акція за звільнення військовополонених — фото - фото 1
Дівчата з плакатами у руках, на яких написано: "Полон вбиває". Фото: Новини.LIVE
В Одесі пройшла акція за звільнення військовополонених — фото - фото 2
Люди на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Невідомість — це найважче

На акції в Одесі звучали слова, що відображають найважчі емоції сімей, які чекають своїх рідних із полону. Вони стикаються з нестерпною невідомістю, адже кожен день для них — це боротьба за надію та віру в те, що їхні близькі живі та повернуться додому. Одні з найбільш болісних ситуацій — це коли військовий є безвісти зниклим.

"Всі ми чекаємо полонених, але перш ніж отримати статус полоненого є такий статус як безвісти зниклий. Безвісти зниклий — це невідомість. Ми надіємося, що влада та інші структури, які в нас відповідають за знаходження безвісти зниклих та повернення полонених додому, що всі, хто тут стоїть за свого рідного, вони отримали цю єдину звістку "Я вдома", — каже учасниця акції.

В Одесі пройшла акція за звільнення військовополонених — фото - фото 3
Учасниця акції. Фото: Новини.LIVE

Серед тих, хто чекає рідних й Людмила. Жінка каже, що понад рік живе в невіданні, що з її сином. 

"Я мати зниклого безвісти Чола Дмитра Вікторовича. Повна тиша вже рік і вісім місяців. Я прошу кожного, я прошу всіх людей, щоб приходили кожну неділю до вулиці Дерибасівської в 16.00 і разом з нами стояли й просили, молили, щоб повернули наших дітей, щоб була хоч одна звісточка, що він в полоні, він живий", — каже жінка.

В Одесі пройшла акція за звільнення військовополонених — фото - фото 1
Мати чекає сина. Фото: Новини.LIVE

Не мовчи...

З гаслами "Не мовчи — полон вбиває", "Вони в катівні, всім ок?" та "Людина має бути найвищою цінністю держави", учасники намагаються привернути увагу до жахливих умов утримання полонених та необхідності якнайшвидшого їхнього повернення додому. Організатори акції закликають одеситів не залишатися осторонь, бути голосом тих, хто зараз не може говорити, і вимагати дій від влади.

"Ми чекаємо кожного героя вдома. Ми чекаємо, щоб поновилися ще раз обміни, щоб було обмінів більше, щоб наші українці поверталися додому. Тому що ті муки, які вони там переживають, це найжахливіше, що може статися в житті. І тому ми маємо усі підійматися", — каже організаторка акції Анна. 

В Одесі пройшла акція за звільнення військовополонених — фото - фото 3
Організаторка акції Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE
В Одесі пройшла акція за звільнення військовополонених — фото - фото 3
Дівчина на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE
В Одесі пройшла акція за звільнення військовополонених — фото - фото 4
Дівчата з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE
В Одесі пройшла акція за звільнення військовополонених — фото - фото 5
Сім'я чекає на повернення чоловіка. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених триває в різних містах України, і Одеса не є винятком. Місто вкотре демонструє свою солідарність із тими, хто ризикував життям заради країни, і підтримує їхні родини в цей складний час.

В Одесі пройшла акція за звільнення військовополонених — фото - фото 6
Дівчина чекає з полону свого чоловіка. Фото: Новини.LIVE
В Одесі пройшла акція за звільнення військовополонених — фото - фото 7
Дівчина за плакатом у руках, на якому написано: "мрію побачити тебе у мережі". Фото: Новини.LIVE

Обмін полоненими: що відомо

14 вересня Україна повернула 103 полонених у рамках чергового обміну з Росією. Цей обмін став 57-м з початку повномасштабного вторгнення Росії, що дозволило повернути додому 3 672 українських військових і цивільних.

Нагадаємо, у Курській області російські загарбники розстріляли дев'ятьох українських військових. Також на Харківщині, за наказом командування, російські окупанти розстріляли чотирьох українських військових на території агрегатного заводу в місті Вовчанськ. Злочин став відомий після звільнення заводу, коли про це розповіли російські полонені.

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