В Одессе прошли торжества по случаю Дня города Одесса

Церемония поднятия флага возле городского совета. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 2 сентября, Одесса отмечает свой 229-й День рождения. По случаю этого праздника на главной площади города — Думской — был торжественно поднят флаг Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что на площади развевались флаги родов войск, защищающих Украину от российских оккупантов, а также флаги государств, поддерживающих Украину и Одессу в этой упорной борьбе.

"Мы должны и дальше оставаться сильными и сплоченными! А это значит — оставаться рядом с нашими Вооруженными силами и всеми штурмовыми бригадами, которые сегодня освобождают украинские земли от захватчиков. С Днем города, Одесса! Слава Украине!" — сказал мэр города Геннадий Труханов.

Церемония поднятия флага. Фото: Одесский городской совет

Флаги военных структур. Фото: Одесский городской совет

В мероприятии приняли участие руководители региона, военных и силовых структур, а также Почетные граждане Одессы.

День основания Одессы

Историки уверяют, что сама дата 2 сентября, которую традиционно празднуют как день рождения Одессы, является фейком, как утверждают некоторые одесские историки. По их мнению, эта дата не соответствует действительному основанию города, как и миф о том, что именно Екатерина II основала его как город и с названием "Одесса". Доктор исторических наук Тарас Гончарук несколько лет назад писал: "Крепость с небольшим греческим поселением Тираспольского района Вознесенской губернии — вот чем была Одесса при Екатерине. А заняла она ведущее место на юге Украины уже после ее смерти в 1796 году".

Военные на торжественном мероприятии. Фото: Одесский городской совет

Напомним, городской голова поздравил первого малыша, родившегося сегодня. Маленькая одесситка появилась на свет ночью в 00:03.