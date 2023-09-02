Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі пройшли урочистості з нагоди Дня заснування міста arrow

В Одесі пройшли урочистості з нагоди Дня заснування міста

2 вересня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі пройшли урочистості з нагоди Дня міста Одеса
Церемонія підняття прапору біля міської ради. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 2 вересня, Одеса відзначає свій 229 День народження. З нагоди цього свята на головній площі міста — Думській — було урочисто піднято прапор Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

Читайте також:

У мерії зазначають, що на площі майоріли прапори родів військ, які захищають Україну від російських окупантів, а також прапори держав, що підтримують Україну та Одесу в цій запеклій боротьбі. 

"Ми маємо і далі залишатись сильними і згуртованими! А це означає — залишатися поруч із нашими Збройними силами та всіма тими штурмовими бригадами, що сьогодні звільняють українські землі від загарбників. З Днем міста, Одесо! Слава Україні!", — сказав мер міста Геннадій Труханов. 

Церемонія підняття прапору. Фото: Одеська міська рада
Прапори військових структур. Фото: Одеська міська рада

У заході взяли участь керівники регіону, військових та силових структур, а також Почесні громадяни Одеси.

День заснування Одеси

Історики запевняють, що сама дата 2-е вересня, яку традиційно святкують як день народження Одеси, є фейком, як стверджують деякі одеські історики. На їх думку, ця дата не відповідає дійсному заснуванню міста, як і міф про те, що саме Катерина ІІ заснувала його як місто і з назвою "Одеса". Доктор історичних наук Тарас Гончарук декілька років тому писав: "Фортеця з невеликим грецьким поселенням Тираспольського району Вознесенської губернії — ось чим була Одеса за Катерини. А зайняла вона провідне місце на півдні України вже після її смерті у 1796 році".

Військові на урочистому заході. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, міський голова привітав першого малюка, який народився сьогодні. Маленька одеситка з'явилася на світ вночі о 00:03. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Чому вчителів змушують повернути виплати від "єПідтримка": розслідування проєкту "Наша справа"

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз