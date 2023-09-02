В Одесі пройшли урочистості з нагоди Дня міста Одеса

Церемонія підняття прапору біля міської ради. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 2 вересня, Одеса відзначає свій 229 День народження. З нагоди цього свята на головній площі міста — Думській — було урочисто піднято прапор Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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У мерії зазначають, що на площі майоріли прапори родів військ, які захищають Україну від російських окупантів, а також прапори держав, що підтримують Україну та Одесу в цій запеклій боротьбі.

"Ми маємо і далі залишатись сильними і згуртованими! А це означає — залишатися поруч із нашими Збройними силами та всіма тими штурмовими бригадами, що сьогодні звільняють українські землі від загарбників. З Днем міста, Одесо! Слава Україні!", — сказав мер міста Геннадій Труханов.

Церемонія підняття прапору. Фото: Одеська міська рада

Прапори військових структур. Фото: Одеська міська рада

У заході взяли участь керівники регіону, військових та силових структур, а також Почесні громадяни Одеси.

День заснування Одеси

Історики запевняють, що сама дата 2-е вересня, яку традиційно святкують як день народження Одеси, є фейком, як стверджують деякі одеські історики. На їх думку, ця дата не відповідає дійсному заснуванню міста, як і міф про те, що саме Катерина ІІ заснувала його як місто і з назвою "Одеса". Доктор історичних наук Тарас Гончарук декілька років тому писав: "Фортеця з невеликим грецьким поселенням Тираспольського району Вознесенської губернії — ось чим була Одеса за Катерини. А зайняла вона провідне місце на півдні України вже після її смерті у 1796 році".

Військові на урочистому заході. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, міський голова привітав першого малюка, який народився сьогодні. Маленька одеситка з'явилася на світ вночі о 00:03.