Взрывы в Одессе 7 марта — чем ударили россияне

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: novynarnia.com

Взрывы в Одессе сейчас, 7 марта, прогремели во время воздушной тревоги. Зафиксировано движение беспилотников типа "Shahed".

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Одессе

Взрывы в Одессе жители слышали около 21:20. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:16 7 марта. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, в областях где объявлена воздушная тревога. Также речь шла о движении ударных беспилотников.

"О движении ударных вражеских БпЛА: в акватории Черного моря в направлении Одессы", — говорилось в сообщении.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее мы писали, что из-за ночного обстрела Одесской области 7 марта более 20 тысяч жителей остались без света.

Также мы сообщали, что вечером 7 марта взрывы раздавались и в Харькове.