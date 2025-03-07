Взрывы в Одессе 7 марта — чем ударили россияне

В Одессе прогремели мощные взрывы
Взрывы в Одессе сейчас, 7 марта, прогремели во время воздушной тревоги. Зафиксировано движение беспилотников типа "Shahed".
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Одессе
Взрывы в Одессе жители слышали около 21:20. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, в областях где объявлена воздушная тревога. Также речь шла о движении ударных беспилотников.
"О движении ударных вражеских БпЛА: в акватории Черного моря в направлении Одессы", — говорилось в сообщении.
Ранее мы писали, что из-за ночного обстрела Одесской области 7 марта более 20 тысяч жителей остались без света.
Также мы сообщали, что вечером 7 марта взрывы раздавались и в Харькове.
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