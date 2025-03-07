Вибухи в Одесі 7 березня — чим вдарили росіяни

В Одесі пролунали потужні вибухи
Вибухи в Одесі зараз, 7 березня, пролунали під час повітряної тривоги. Зафіксовано рух безпілотників типу "Shahed".
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи в Одесі
Вибухи в Одесі жителі чули близько 21:20. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, в областях де оголошену повітряну тривогу. Також йшлося про рух ударних безпілотників.
"Щодо руху ударних ворожих БпЛА: в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси", — йшлося у повідомленні.
Раніше ми писали, що через нічний обстріл Одеської області 7 березня понад 20 тисяч мешканців залишились без світла.
Також ми повідомляли, що ввечері 7 березня вибухи лунали і у Харкові.
Читайте Новини.LIVE!