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В Одессе раздался мощный взрыв

19 мая 2024 18:59
обновлено: 19:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Одессе раздался мощный взрыв
Взрыв. Иллюстративное фото: fakty.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Одессе местные жители услышали громкий взрыв в воскресенье, 19 мая. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.

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В 18.46 в Одесской области объявили воздушную тревогу. В воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения с южного направления.

Сообщение Воздушных Сил. Фото: скриншот
Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

В 18:50 мэр Одессы Труханов сообщил, что в городе раздался взрыв, и призвал горожан оставаться в безопасных местах.

Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот
Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот

По состоянию на 19:06 тревога раздается в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской областях и Автономной Республике Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 19 мая россияне совершили атаку на Украину дронами-камикадзе, которая длилась более шести часов. Беспилотники на Одесскую область запускались группами по разным направлениям.

Ранее мы писали, что 19 мая россияне обстреляли Харьковщину. Произошло попадание по территории, где отдыхали местные жители.

Впоследствии захватчики вторично ударили по месту, где работали спасатели на Харьковщине. Среди пострадавших полицейский и медик, которые приехали на вызов, чтобы оказать помощь.

Одесса
война
взрыв
Одесская область
воздушная тревога
война в Украине

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