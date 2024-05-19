В Одессе раздался мощный взрыв

Взрыв. Иллюстративное фото: fakty.com.ua

В Одессе местные жители услышали громкий взрыв в воскресенье, 19 мая. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.

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Взрыв в Одессе 19 мая

В 18.46 в Одесской области объявили воздушную тревогу. В воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения с южного направления.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

В 18:50 мэр Одессы Труханов сообщил, что в городе раздался взрыв, и призвал горожан оставаться в безопасных местах.

Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот

По состоянию на 19:06 тревога раздается в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской областях и Автономной Республике Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 19 мая россияне совершили атаку на Украину дронами-камикадзе, которая длилась более шести часов. Беспилотники на Одесскую область запускались группами по разным направлениям.

Ранее мы писали, что 19 мая россияне обстреляли Харьковщину. Произошло попадание по территории, где отдыхали местные жители.

Впоследствии захватчики вторично ударили по месту, где работали спасатели на Харьковщине. Среди пострадавших полицейский и медик, которые приехали на вызов, чтобы оказать помощь.