В Одессе раздался взрыв — враг снова атакует город

Взрыв в Одессе сейчас, 9 мая. Иллюстративное фото: скриншот

Враг снова атакует город. Громкий взрыв в Одессе раздался сейчас, 9 мая. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, связанная с угрозой использования баллистики.



Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе 9 мая

Жители Одессы услышали взрывы в 17.00 сегодня, 9 мая. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне могут осуществить пуски ракет на юг Украины.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот



Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях. Он подчеркнул, что очень важно соблюдать правила безопасности при сигнале воздушной тревоги.

Сообщение олега Кипера. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщали о ракете, которая была выпущена в направлении Черноморска Одесской области.

Сообщение о ракете в Одесскую область. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Одесской и Харьковской областей Украины. Также красным цветом на карте обозначены Донецкий и Луганский регионы и временно оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.