В Одессе раздался взрыв — враг снова атакует город
Враг снова атакует город. Громкий взрыв в Одессе раздался сейчас, 9 мая. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, связанная с угрозой использования баллистики.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Взрыв в Одессе 9 мая
Жители Одессы услышали взрывы в 17.00 сегодня, 9 мая. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне могут осуществить пуски ракет на юг Украины.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях. Он подчеркнул, что очень важно соблюдать правила безопасности при сигнале воздушной тревоги.
Мониторинговые каналы сообщали о ракете, которая была выпущена в направлении Черноморска Одесской области.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Одесской и Харьковской областей Украины. Также красным цветом на карте обозначены Донецкий и Луганский регионы и временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.
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