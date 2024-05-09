В Одесі пролунав вибух — ворог знову атакує місто

Вибух в Одесі зараз, 9 травня. Ілюстративне фото: скриншот

Ворог знову атакує місто. Гучний вибух в Одесі пролунав зараз, 9 травня. Нині в регіоні оголошено повітряну тривогу, яка пов'язана із загрозою використання балістики.



Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 9 травня

Жителі Одеси почули вибухи о 17 годині сьогодні, 9 травня. В регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни можуть здійснити пуски ракет на південь України.

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот



Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях. Він наголосив, що дуже важливо дотримуватись правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.

Повідомлення олега Кіпера. Фото: скриншот

Моніторингові канали повідомляли про ракету, яка була випущена у напрямку Чорноморська, що на Одещині.

Повідомлення про ракету на Одещину. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію Одеської та Харківської областей України. Також червоним кольором на мапі позначені Донецький і Луганський регіони й тимчасово окупований Крим.



Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що на території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.