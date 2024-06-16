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В Одессе предлагают перетопить памятник Екатерине II и Суворову на монеты

16 июня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Памятники Екатерине и Суворову в Одессе перетопят
Демонтированный памятник Екатерине II. Фото: Новости.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе предложили новый подход к использованию бронзы снесенных памятников Суворову и Екатерине II. Их хотят перетопить на памятные коины, символизируя таким образом будущую победу над оккупантом.

Такую идею озвучил глава южного межрегионального отдела Института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

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В Одессе предлагают перетопить памятник Екатерине II и Суворову на монеты - фото 1

Перетопка скульптур

Скульптуры Суворова и Екатерины, по словам Гуцалюка, не имеют исторической ценности, поскольку являются новоделами, установленными на средства России. В настоящее время эти памятники хранятся в Художественном музее без юридических оснований и на средства бюджета.

"Мы предлагаем сделать из бронзы кремлевских маркеров памятные коины как символ будущей победы над оккупантом и как память о нашей совместной борьбе. Такой коин должен получить каждый одессит-воин и одессит-волонтер", — написал Сергей Гуцалюк.

Конкурс на лучший коин

Кроме того, глава южного межрегионального отдела Института национальной памяти также объявил конкурс на лучший макет коина. По его словам, в этой инициативе должен быть заинтересован и городской совет.

"Мы с Александр Голопотелюк объявляем конкурс на лучший макет и дизайн такого коина. Обращаемся к геральдистам, одесским дизайнерам, художникам и просто неравнодушным, кому это интересно. Следующим этапом будем искать средства на изготовление этих коинов. Уверен, что городские власти тоже должны быть в этому заинтересованным", — написал Гуцалюк.

Больше о памятнике Екатерине II и Суворову

Напомним, памятник основателям Одессы убрали к концу 2022-го. К тому времени город уже не раз подвергался обстрелам со стороны московских оккупантов. 28 декабря начался демонтаж монумента. Это действие было результатом петиции с более чем 25 тысячами подписей и обращения президента к одесским депутатам. Также памятник Екатерине II неоднократно обливали краской. Позже скульптуру обернули в черный полиэтилен и загородили деревянным забором.

В Одессе предлагают перетопить памятник Екатерине II и Суворову на монеты - фото 2
Демонтированный памятник Суворову. Фото: Новости.

После этого снесли и монумент российскому полководцу Александру Суворову. Он располагался на перекрестке у "Молодой Гвардии". Постамент громко и с российскими триколорами был открыт в 2012 году. А вот сносили Суворова с конем, тихо и ночью. Это произошло 29 декабря 2022 года. Одесский горсовет сообщил, что это было сделано согласно решению сессии от 30 ноября 2022 года. Суворов, как и Екатерина, тоже находится возле художественного музея.

памятник
монеты
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
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