Памятники Екатерине и Суворову в Одессе перетопят

В Одессе предлагают перетопить памятник Екатерине II и Суворову на монеты
В Одессе предложили новый подход к использованию бронзы снесенных памятников Суворову и Екатерине II. Их хотят перетопить на памятные коины, символизируя таким образом будущую победу над оккупантом.
Такую идею озвучил глава южного межрегионального отдела Института национальной памяти Сергей Гуцалюк.
Перетопка скульптур
Скульптуры Суворова и Екатерины, по словам Гуцалюка, не имеют исторической ценности, поскольку являются новоделами, установленными на средства России. В настоящее время эти памятники хранятся в Художественном музее без юридических оснований и на средства бюджета.
"Мы предлагаем сделать из бронзы кремлевских маркеров памятные коины как символ будущей победы над оккупантом и как память о нашей совместной борьбе. Такой коин должен получить каждый одессит-воин и одессит-волонтер", — написал Сергей Гуцалюк.
Конкурс на лучший коин
Кроме того, глава южного межрегионального отдела Института национальной памяти также объявил конкурс на лучший макет коина. По его словам, в этой инициативе должен быть заинтересован и городской совет.
"Мы с Александр Голопотелюк объявляем конкурс на лучший макет и дизайн такого коина. Обращаемся к геральдистам, одесским дизайнерам, художникам и просто неравнодушным, кому это интересно. Следующим этапом будем искать средства на изготовление этих коинов. Уверен, что городские власти тоже должны быть в этому заинтересованным", — написал Гуцалюк.
Больше о памятнике Екатерине II и Суворову
Напомним, памятник основателям Одессы убрали к концу 2022-го. К тому времени город уже не раз подвергался обстрелам со стороны московских оккупантов. 28 декабря начался демонтаж монумента. Это действие было результатом петиции с более чем 25 тысячами подписей и обращения президента к одесским депутатам. Также памятник Екатерине II неоднократно обливали краской. Позже скульптуру обернули в черный полиэтилен и загородили деревянным забором.
После этого снесли и монумент российскому полководцу Александру Суворову. Он располагался на перекрестке у "Молодой Гвардии". Постамент громко и с российскими триколорами был открыт в 2012 году. А вот сносили Суворова с конем, тихо и ночью. Это произошло 29 декабря 2022 года. Одесский горсовет сообщил, что это было сделано согласно решению сессии от 30 ноября 2022 года. Суворов, как и Екатерина, тоже находится возле художественного музея.
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