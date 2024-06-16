Пам'ятники Катерині та Суворову в Одесі перетоплять

Демонтований пам'ятник Катерині ІІ. Фото: Новини.LIVE

В Одесі запропонували новий підхід до використання бронзи знесених пам'ятників Суворову та Катерині ІІ. Їх хочуть перетопити на пам'ятні коїни, символізуючи таким чином майбутню перемогу над окупантом.

Таку ідею озвучив голова південного міжрегіонального відділу Інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк.

Читайте також:

Перетоплення скульптур

Скульптури Суворова та Катерини, за словами Гуцалюка, не мають історичної цінності, оскільки є новоділами, встановленими за кошти Росії. Наразі ці пам'ятники зберігаються у Художньому музеї без юридичних підстав і коштом бюджету.

"Ми пропонуємо зробити з бронзи кремлівських маркерів пам'ятні коїни як символ майбутньої перемоги над окупантом і як пам'ять про нашу спільну боротьбу. Такий коїн має отримати кожен одесит-воїн і одесит-волонтер", — написав Сергій Гуцалюк.

Конкурс на найкращий коїн

Окрім цього, голова південного міжрегіонального відділу Інституту національної пам'яті також оголосив конкурс на найкращий макет коїна. За його словами в цій ініціативі повинна бути зацікавлена і міська рада.

"Ми з Олександр Голопотелюк оголошуємо конкурс на найкращий макет та дизайн такого коїна. Звертаємось до геральдистів, одеських дизайнерів, художників і просто небайдужих, кому це є цікавим. Наступним етапом будемо шукати кошти на виготовлення цих коїнів.Впевнений що міська влада теж має бути в цьому зацікавленою", — написав Гуцалюк.

Більше про пам’ятник Катерині та Суворову

Нагадаємо, пам’ятник засновникам Одеси прибрали під кінець 2022-го. На той час місто уже не раз потерпало від обстрілів з боку московських окупантів. 28 грудня розпочався демонтаж монумента. Ця дія була результатом петиції з понад 25 тисячами підписів та звернення президента до одеських депутатів. Також пам'ятник Катерині ІІ неодноразово обливали фарбою. Пізніше скульптуру обернули в чорний поліетилен та загородили дерев’яним парканом.

Демонтований пам'ятник Суворову. Фото: Новини.LIVE

Після цього, знесли й монумент російському полководцю Олександру Суворову. Він розташовувався на перехресті біля "Молодої Гвардії". Постамент гучно і з російськими триколорами відкрили у 2012 році. А ось зносили Суворова з конем, тихо і вночі. Це сталося 29 грудня 2022 року. Одеська міськрада повідомила, що це було зроблено згідно з рішенням сесії від 30 листопада 2022 року. Наразі Суворов, як і Катерина, теж знаходиться біля художнього музею.