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В Одессе провели вторую успешную трансплантацию сердца

28 апреля 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе провели вторую успешную трансплантацию сердца
Врач производит операцию. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские больницы провели сложнейшую операцию. В городе прошла вторая трансплантация сердца.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета

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По информации медиков, донором стала женщина 50 лет, перенесшая тяжелую болезнь, не совместимую с жизнью.

"Спасибо родственникам донора. Это очень сознательный и добрый поступок, они смогут спасти несколько жизней", — подчеркивают медики.

Операцию провели на базе городской клинической больницы №10. Донорское сердце получил мужчина в возрасте 59 лет, который ждал очереди трансплантации.

Также врачи отмечают, что донорские почки доставили в Институт Сердца и Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова для пересадки еще двум пациентам.

Напомним, в ночь с 28 на 29 марта 2023 года в Одесской городской больнице №10 проведена трансплантация сердца. Операцию осуществляла бригада врачей из Института сердца Минздрава Украины во главе с выдающимся кардиохирургом Борисом Тодуровым.

Добавим, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.

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