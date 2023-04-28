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В Одесі провели другу успішну трансплантацію серця

28 квітня 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі провели другу успішну трансплантацію серця
Лікар проводить операцію. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські лікарні провели надзвичайно складну операцію. У місті відбулася друга трансплантація серця. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради 

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За інформацією медиків, донором стала жінка 50 років, яка перенесла тяжку хворобу не сумісну з життям.

"Дякуємо родичам донора. Це дуже свідомий та добрий вчинок, вони зможуть врятувати декілька життів", — наголошують медики. 

Операцію провели на базі міської клінічної лікарні №10. Донорське серце отримав чоловік віком 59 років, який чекав черги на трансплантацію.

Також лікарі зазначають, що донорські нирки доставили до Інституту Серця та до Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова для пересадки ще двом пацієнтам.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 березня 2023 року в Одеській міській лікарні №10 проведено трансплантацію серця. Операцію здійснювала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з видатним кардіохірургом Борисом Тодуровим. 

Додамо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.

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