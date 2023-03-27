В Одессе реставрировали уникальную дубовую дверь конца XIX века
Реставраторы Одессы обновили дубовые двери конца XIX века. Они установлены в доме Фельдмана на пересечении улиц Екатерининской и Бунина.
Об этом на странице в Фейсбуке сообщают организаторы проекта "Тысячи дверей Одессы".
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По их словам, процесс реставрации был особенно сложным, ведь со временем двери получили значительные повреждения от воздействия окружающей среды и человеческого фактора. Специалистам пришлось проявить максимум аккуратности и профессионализма, чтобы сохранить и восстановить первозданный вид произведения искусства.
"Работа над дверями продолжалась более полугода в несколько этапов. На первом этапе проводился аккуратный демонтаж, после чего изделие тщательно исследовали, чтобы выявить все проблемные зоны и определить стратегию реставрации. Затем началась работа по восстановлению, которая заключается в устранении повреждений, очистке от слоев времени, реставрации утраченных элементов, подготовке дверей к нанесению защитного покрытия. После покрытия двери лазурью и датским маслом она была смонтирована и покрыта полиролью", — говорится в сообщении.
Результаты работы по восстановлению дубовой двери дома Фельдмана поражают своей красотой и точностью. Благодаря усердию и мастерству специалистов удалось сохранить все оригинальные элементы и детали дизайна, выявить и воспроизвести утраченные, передать атмосферу истории и культурное наследие эпохи.
Сейчас двери уже готовы и радуют одесситов и гостей своей красотой и подлинностью. Реставраторы отмечают, что такие объекты являются своеобразным символом уважения нашего исторического наследия и творческого духа архитекторов прошлых веков.
"Сегодня двери дома Фельдмана снова милуют глаз горожан и туристов, являясь гордостью жителей города. Они не только свидетельствуют о прошлом, но и напоминают о важности сохранения культурного наследия для будущих поколений. Мы надеемся, что пример реставрации этих замечательных дубовых дверей в стиле необарокко станет вдохновением для других проектов по сохранению исторических памятников архитектуры", — отмечают организаторы проекта.
Все желающие могут присоединиться к реализации проекта, поддержать реставрацию одесских дверей по ссылке https://secure.wayforpay.com/donate/1000doors
Напомним, после нескольких десятилетий ожидания Одессу приняли в охранный список ЮНЕСКО. Это только начало пути, хотя есть первые шаги по определению того, как защита должна заработать. К тому же охраняемую территорию могут увеличить.