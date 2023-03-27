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В Одесі реставрували унікальні дубові двері кінця XIX століття

27 березня 2023 10:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі реставрували унікальні дубові двері кінця XIX століття
Двері прикрашають пам'ятку архітектури —  будинок Фельдмана
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Реставратори Одеси відновили дубові двері кінця XIX століття. Вони встановлені  у будинку Фельдмана на розі вулиць Катерининської та Буніна.

Про це на  сторінці у Фейсбук повідомляють організатори проєкту "Тисячі дверей Одеси".

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За їх словами, процес реставрації був особливо складним, адже з часом двері зазнали значних ушкоджень від впливу довкілля та людського фактора. Спеціалістам довелося проявити максимум акуратності та професіоналізму, щоб зберегти та відновити первозданний вигляд твору мистецтва.

"Робота над дверима тривала понад пів року в кілька етапів. На першому етапі проводився акуратний демонтаж, після чого виріб ретельно досліджували, щоб виявити всі проблемні зони та визначити стратегію реставрації. Потім почалася робота з відновлення, що полягає в усуненні пошкоджень, очищенні від шарів часу, реставрації втрачених елементів, підготовці дверей до нанесення захисного покриття. Після покриття дверей лазур'ю і датською олією двері було змонтували та покрили поліроллю", —  йдеться у повідомленні.

Результати роботи з відновлення дубових дверей будинку Фельдмана вражають своєю красою і точністю. Завдяки старанності та майстерності спеціалістів, вдалося зберегти всі оригінальні елементи й деталі дизайну, виявити та відтворити втрачені, передати атмосферу історії та культурну спадщину епохи.

Нині двері  вже готові та радують одеситів і гостей міста своєю красою та автентичністю. Реставратори зазначають, що такі об’єкти є своєрідним символом поваги до нашої історичної спадщини й творчого духу архітекторів минулих століть.

"Сьогодні двері будинку Фельдмана знову милують око городян і туристів, будучи гордістю жителів міста. Вони не тільки свідчать про минуле, а й нагадують про важливість збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь. Ми сподіваємося, що приклад реставрації цих чудових дубових дверей у стилі необароко стане натхненням для інших проєктів зі збереження історичних пам'яток архітектури", — зазначають організатори проєкту.

Зазначимо, всі охочі можуть долучитися до реалізації проєкту, підтримати реставрацію одеських дверей за посиланням https://secure.wayforpay.com/donate/1000doors

Нагадаємо, після кількох десятиліть очікувань Одесу прийняли до охоронного списку ЮНЕСКО. Це лише початок шляху, хоча є перші кроки до визначання того, як захист має запрацювати. До того ж територію, яка має охоронятись, можуть збільшити.

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