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В Одессе спасатели устроили праздник для детей

3 июня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе спасатели устроили праздник для детей
Девочка учится тушить пожар. Фото: ГСЧС в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Дети, которые были вынуждены покинуть свои дома, а также дети погибших спасателей получили возможность окунуться в мир приключений и веселья. Кроме того, в рамках развлекательных программ не забыли об учебе.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Для малышей был создан специальный городок ГСЧС, где психологи организовали танцевальную вечеринку. Пиротехники надели настоящую амуницию и продемонстрировали детям "опасные" предметы. Затем использовали пожарные автомобили и огнетушители для того, чтобы показать, как потушить пожар.

Дети играли и учились в городке ГСЧС. Фото: ГСЧС в Одесской области.
Дети играли и учились в городке ГСЧС. Фото: ГСЧС в Одесской области.
Вместе со спасателями дети посетили аттракционы. Фото: ГСЧС в Одесской области.
Вместе со спасателями дети посетили аттракционы. Фото: ГСЧС в Одесской области.

Спасатели взяли на себя полную ответственность за каждого ребенка. После приключений всех детей порадовали вкусностями, но счастливых и немного уставших передали в руки их родителям.

Напомним, в Одессе стартовал общегородской проект по психологической поддержке для участников образовательного процесса, известный как "Сильные вместе". После презентации проекта состоялась первая линейка мастер-классов, направленных на оказание психологической поддержки, стабилизацию эмоционального состояния и обучение первой психологической помощи.

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