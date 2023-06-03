В Одессе спасатели устроили праздник для детей

Девочка учится тушить пожар. Фото: ГСЧС в Одесской области

Дети, которые были вынуждены покинуть свои дома, а также дети погибших спасателей получили возможность окунуться в мир приключений и веселья. Кроме того, в рамках развлекательных программ не забыли об учебе.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Для малышей был создан специальный городок ГСЧС, где психологи организовали танцевальную вечеринку. Пиротехники надели настоящую амуницию и продемонстрировали детям "опасные" предметы. Затем использовали пожарные автомобили и огнетушители для того, чтобы показать, как потушить пожар.

Дети играли и учились в городке ГСЧС. Фото: ГСЧС в Одесской области.

Вместе со спасателями дети посетили аттракционы. Фото: ГСЧС в Одесской области.

Спасатели взяли на себя полную ответственность за каждого ребенка. После приключений всех детей порадовали вкусностями, но счастливых и немного уставших передали в руки их родителям.

Напомним, в Одессе стартовал общегородской проект по психологической поддержке для участников образовательного процесса, известный как "Сильные вместе". После презентации проекта состоялась первая линейка мастер-классов, направленных на оказание психологической поддержки, стабилизацию эмоционального состояния и обучение первой психологической помощи.