В Одесі рятувальники влаштували свято для дітей

Дівчинка вчиться гасити пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області

Діти, які були вимушені покинути свої домівки, а також діти загиблих рятувальників отримали можливість поринути у світ пригод та веселощів. Крім того, в рамках розважальних програм не забули й про навчання.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Для малечі було створено спеціальне містечко ДСНС, де психологи організували танцювальну вечірку. Піротехніки одягнули справжню амуніцію та продемонстрували дітям "небезпечні" предмети. Потім використали пожежні автомобілі та вогнегасники для того, щоб показати, як загасити "пожежу".

Діти гралися та навчалися в містечку ДСНС. Фото: ДСНС в Одеській області.

Разом з рятувальниками діти відвідали атракціони. Фото: ДСНС в Одеській області.

Рятувальники взяли на себе повну відповідальність за кожну дитину. Після пригод всіх дітей порадували смаколиками, та щасливих і трішки втомлених передали в руки їхнім батькам.

Нагадаємо, в Одесі стартував загальноміський проєкт з психологічної підтримки для учасників освітнього процесу, відомий як "Сильні разом". Після презентації проєкту відбулася перша лінійка майстер-класів спрямованих на надання психологічної підтримки, стабілізацію емоційного стану та навчання першої психологічної допомоги.