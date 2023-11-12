В Одессе родные военнослужащих вышли на митинг — что требуют

Женщина с плакатом в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В центре Одессы уже во второй раз вышли на митинг родные военнослужащих. Они требуют от центральных властей пересмотреть сроки военной службы.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

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Митинг на Думской

Около горсовета на Думской площади собралось около полусотни человек. С плакатами в руках, на которых написано "Военные тоже устают" и "Украина – страна свободных людей", они прошлись по Приморскому бульвару к памятнику Дюку. Митингующие требуют поддержать проект закона 9142, чтобы военные имели возможность уволиться в запас по желанию после 18 месяцев службы. Организаторы говорят, что демобилизация – это не блажь для женщин или матерей военных, это – необходимость.

"Мы хотим привлечь внимание, чтобы военные имели право на демобилизацию. 20 областей сегодня митингуют. У нас цель очень сложная. Потому что общество, как и государство, требуют от наших военнослужащих быть почти непрерывно на фронте. Чтобы вы поняли, как им на самом деле, то задайте себе вопрос: смогли бы вы 620 дней провести на работе без отдыха? — отметила Анастасия, организатор митинга.

Во время акции одесситы собрали подписи, которые планируют направить президенту, премьер-министру, председателю Верховной рады и главнокомандующему ВСУ.

Девушка с плакатом в руках – организатор митинга Анастасия. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами в руках у стен Одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

О чем законопроект №9142

Законопроект направлен на обеспечение установления конкретных сроков военной службы по призыву. В пояснительной записке говорится, что проект предлагает внести изменения в Закон о воинской обязанности и военной службе и установить срок службы не более 18 месяцев с момента призыва. Кроме того, согласно законопроекту, демобилизованные военные не должны подлежать мобилизации в течение 5 лет со дня увольнения со службы.

Митингующие идут к памятнику Дюку. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 27 октября, в Одессе прошел митинг по демобилизации военных, которые находятся на фронте с первых дней войны. На Думскую площадь вышли родные и друзья бойцов, просящих о ротации.