В Одесі рідні військовослужбовців вийшли на мітинг — що вимагають

Жінка з плакатом у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В центрі Одеси вже вдруге вийшли на мітинг рідні військовослужбовців. Вони вимагають від центральної влади передивитися строки військової служби.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Мітинг на Думській

Біля міськради на Думській площі зібралося майже півсотні людей. З плакатами в руках, на яких написано "Військові теж втомлюються" та "Україна — країна вільних людей", вони пройшлися Приморським бульваром до пам’ятника Дюку. Мітингувальники вимагають підтримати проєкт закону 9142, щоб військові мали змогу звільнитися в запас за бажанням після 18 місяців служби. Організатори кажуть, що демобілізація — це не примха для жінок чи матерів військових, це необхідність.

"Ми хочемо привернути увагу, щоб військові мали право на демобілізацію. 20 областей сьогодні мітингують. У нас мета дуже складна. Тому що суспільство, як і держава, вимагає від наших військовослужбовців бути майже безперервно на фронті. Щоб ви зрозуміли, як їм насправді, то поставте собі запитання: чи змогли б ви 620 днів провести на роботі без відпочинку?" — зазначила Анастасія, організаторка мітингу.

Під час акції одесити зібрали підписи, які планують направити президенту, прем’єр-міністру, голові Верховної ради та головнокомандувачу ЗСУ.

Дівчина з плакатом в руках — організаторка мітингу Анастасія. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами в руках біля стін Одеської мерії. Фото: Новини.LIVE

Про що законопроєкт №9142

Законопроєкт спрямований на забезпечення встановлення конкретних термінів військової служби за призовом. У пояснювальній записці йдеться, що проєкт пропонує внести зміни до Закону Про військовий обов’язок та військову службу і встановити строк служби не більше 18 місяців з моменту призову. Крім того, згідно із законопроєктуом демобілізовані військові не повинні підлягати мобілізації протягом 5 років з дня звільнення зі служби.

Мітингувальники йдуть до пам'ятника Дюку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 27 жовтня в Одесі відбувся мітинг щодо демобілізації військових, які перебувають на фронті з перших днів війни. На Думську площу вийшли рідні та друзі бійців, які просять про ротацію.