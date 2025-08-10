Акция в Одессе в поддержку пропавших без вести и пленных: фоторепортаж

Акция в Одессе в поддержку пропавших защитников. Фото: Новини.LIVE

В Одессе состоялась акция-напоминание об украинских военных и гражданских, которые находятся в плену или пропали без вести. Родственники принесли их фото, держали плакаты с призывами не забывать и не молчать.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Женщина держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку защитников в Одессе

Возле железнодорожного вокзала в Одессе собрались десятки людей с фотографиями тех, кого не видели месяцами или даже годами. Некоторые держали в руках детские рисунки, которые так и не дошли до адресатов. На плакатах — лозунги "Нам не нужны отчеты, нам нужны люди", "Нет времени молчать" и "Наше равнодушие - оружие врага".

Девушка на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Истории людей, чьи родные в плену или пропали без вести

Среди тех, кто ждет, и Елена и ее семилетняя дочь. Полгода назад ее муж, военнослужащий 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, исчез во время выполнения боевого задания. С тех пор никаких известий — ни официальных, ни от побратимов. Ее семья живет между надеждой и страхом, пытаясь не дать тишине похоронить веру в возвращение.

"Мы живем полгода между "быть" и "не быть". Мы не знаем, где он и жив ли он. Но мы знаем, что он существует и заслуживает возвращения", — говорит женщина.

Она признает, что часто слышит вопрос: для чего выходить на акции и что они меняют. Для нее ответ очевиден.

"Молчание — это могила. Кто молчит, того не слышат", — говорит Елена.

Акция в поддержку пропавших без вести в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Участники акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Наталья стоит среди десятков женщин, которые держат в руках портреты своих близких. На ее фото муж Дмитрий. Он исчез в Курской области, и с того момента жизнь превратилась в бесконечное ожидание. Никакого звонка, письма или даже официального подтверждения — только тишина. Страна-агрессор не предоставляет информации ни Украине, ни международным структурам, в том числе и Красному Кресту, который должен действовать по Женевской конвенции.

"Мой муж пропал в Курской области, и это как закрытая книга. С тех пор мы ничего не знаем", — говорит женщина.

Она говорит, что пленных держат в нечеловеческих условиях, пытают и унижают. При этом их пытаются стереть из информационного пространства — нет имен в списках, нет упоминаний в репортажах или официальных отчетах.

"Но они есть. Они живы. И они ждут нас, а не нашего бездействия", — отмечает Наталья.

Участница акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Девушки держат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE

Еще одна участница акции — Екатерина. Она держит в руках портрет брата. Владимир исчез 31 октября 2024 года в Донецкой области, с тех пор никаких известий.

"Мой голос — это голос моего брата. Я говорю от его имени, от имени всей семьи, которая ждет его", — говорит женщина.

У Владимира есть дочь — маленькая, но сильная. Она верит, что папа вернется, и эта вера держит и взрослых. Для семьи любовь — это не просто чувство, а движущая сила, которая заставляет искать, говорить, действовать.

"Мы не хотим больше жить в этой тишине. Неизвестность болит, но мы не сдаемся", — добавляет сестра.

Люди вышли в поддержку пленных и пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE

Люди во время акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Организаторы акции говорят: самое страшное — когда о человеке перестают говорить. Когда фото убирают со стен, а его имя исчезает из лент новостей. Именно поэтому они выходят снова и снова, чтобы напоминать, что эти люди живы, и они ждут.

Люди держат флаги на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее Зеленский сообщил о подготовке большого обмена с РФ. Также мы писали, что Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по Украине стоит ожидать обмен территориями.