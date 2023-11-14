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В Одессе начался отопительный сезон — когда будет тепло в домах

14 ноября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе начался отопительный сезон — когда будет тепло в домах
Котик лежит на батарее. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе стартовал отопительный сезон. По состоянию на сегодняшний день уже полностью подключены объекты социальной сферы, сейчас продолжается поэтапное подключение жилых домов.

Об этом сообщает директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

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"Этот процесс продолжается, уже подключены 70 котельных, которые обеспечивают социальные объекты теплом. Во вторую очередь будут подключены жилые дома, с сегодняшнего дня началось включение больших районных котельных, они будут включаться постепенно", — сказала Позднякова.

Отметим, что для того, чтобы не перегрузить систему, полное подключение потребителей может длиться от трех до десяти дней. Однако коммунальщики подчеркивают, что с теплом будут все.

Старт отопительного сезона в Одесской области

  • Подольск — 10.11.2023
  • Одесса — 13.11.2023
  • Измаил — 15.11.2023
  • Теплодар — 15.11.2023
  • Черноморск — 20.11.2023
  • Белгород-Днестровский — 20.11.2023
  • Южный — 20.11.2023

Напомним, что прогнозы на зиму неутешительны, специалисты призывают готовиться к худшему. Тем временем в ДТЭК уверяют, что Одесская область готова к отопительному сезону. Все необходимые работы по восстановлению энергосистемы уже проведены.

Добавим, МВД Украины обратилось к гражданам с рекомендациями по подготовке к возможным перебоям в подаче электроэнергии, которые могут быть вызваны обстрелами противника украинской энергетической инфраструктуры в холодное время года. Зимой Россия может значительно активизировать обстрел, из-за чего многие украинские могут остаться без света и отопления.

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