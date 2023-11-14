Котик лежить на батареї. Фото: pixabay

В Одесі стартував опалювальний сезон. Станом на сьогодні вже повністю під'єднані об'єкти соціальної сфери, наразі триває поетапне підключення житлових будинків.

Про це повідомляє директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.

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"Цей процес досі триває, вже під'єднано 70 котелень, які забезпечують соціальні об'єкти теплом. В другу чергу будуть підключені житлові будинки, відсьогодні почалося включення великих районних котелень, вони будуть вмикатись поступово", — сказала Позднякова.

Зазначимо, що для того, аби не перевантажити систему, повне підключення споживачів може тривати від трьох до десяти днів. Проте комунальники наголошують, що з теплом будуть усі.

Старт опалювального сезону на Одещині

Подільськ — 10.11.2023

Одеса — 13.11.2023

Ізмаїл — 15.11.2023

Теплодар — 15.11.2023

Чорноморськ — 20.11.2023

Білгород-Дністровський — 20.11.2023

Южне — 20.11.2023

Нагадаємо, що прогнози на зиму невтішні, фахівці закликають готуватися до гіршого. Тим часом у ДТЕК запевняють, що Одеська область готова до опалювального сезону. Усі необхідні роботи з відновлення енергосистеми вже проведено.

Додамо, МВС України звернулося до громадян з рекомендаціями щодо підготовки до можливих перебоїв у подачі електроенергії, які можуть бути спричинені обстрілами противника щодо української енергетичної інфраструктури в холодну пору року. Взимку Росія може значно активізувати обстріл, через що багато українців можуть залишитися без світла та опалення.