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В Одесі розпочався опалювальний сезон — коли буде тепло у будинках

14 листопада 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі розпочався опалювальний сезон — коли буде тепло у будинках
Котик лежить на батареї. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі стартував опалювальний сезон. Станом на сьогодні вже повністю під'єднані об'єкти соціальної сфери, наразі триває поетапне підключення житлових будинків. 

Про це повідомляє директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова. 

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"Цей процес досі триває, вже під'єднано 70 котелень, які забезпечують соціальні об'єкти теплом. В другу чергу будуть підключені житлові будинки, відсьогодні почалося включення великих районних котелень, вони будуть вмикатись поступово", — сказала Позднякова. 

Зазначимо, що для того, аби не перевантажити систему, повне підключення споживачів може тривати від трьох до десяти днів. Проте комунальники наголошують, що з теплом будуть усі. 

Старт опалювального сезону на Одещині

  • Подільськ — 10.11.2023
  • Одеса — 13.11.2023
  • Ізмаїл — 15.11.2023
  • Теплодар — 15.11.2023
  • Чорноморськ — 20.11.2023
  • Білгород-Дністровський — 20.11.2023
  • Южне — 20.11.2023

Нагадаємо, що прогнози на зиму невтішні, фахівці закликають готуватися до гіршого. Тим часом у ДТЕК запевняють, що Одеська область готова до опалювального сезону. Усі необхідні роботи з відновлення енергосистеми вже проведено.

Додамо, МВС України звернулося до громадян з рекомендаціями щодо підготовки до можливих перебоїв у подачі електроенергії, які можуть бути спричинені обстрілами противника щодо української енергетичної інфраструктури в холодну пору року. Взимку Росія може значно активізувати обстріл, через що багато українців можуть залишитися без світла та опалення.

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