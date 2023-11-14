В Одесі розпочався опалювальний сезон — коли буде тепло у будинках
В Одесі стартував опалювальний сезон. Станом на сьогодні вже повністю під'єднані об'єкти соціальної сфери, наразі триває поетапне підключення житлових будинків.
Про це повідомляє директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.
"Цей процес досі триває, вже під'єднано 70 котелень, які забезпечують соціальні об'єкти теплом. В другу чергу будуть підключені житлові будинки, відсьогодні почалося включення великих районних котелень, вони будуть вмикатись поступово", — сказала Позднякова.
Зазначимо, що для того, аби не перевантажити систему, повне підключення споживачів може тривати від трьох до десяти днів. Проте комунальники наголошують, що з теплом будуть усі.
Старт опалювального сезону на Одещині
- Подільськ — 10.11.2023
- Одеса — 13.11.2023
- Ізмаїл — 15.11.2023
- Теплодар — 15.11.2023
- Чорноморськ — 20.11.2023
- Білгород-Дністровський — 20.11.2023
- Южне — 20.11.2023
Нагадаємо, що прогнози на зиму невтішні, фахівці закликають готуватися до гіршого. Тим часом у ДТЕК запевняють, що Одеська область готова до опалювального сезону. Усі необхідні роботи з відновлення енергосистеми вже проведено.
Додамо, МВС України звернулося до громадян з рекомендаціями щодо підготовки до можливих перебоїв у подачі електроенергії, які можуть бути спричинені обстрілами противника щодо української енергетичної інфраструктури в холодну пору року. Взимку Росія може значно активізувати обстріл, через що багато українців можуть залишитися без світла та опалення.
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