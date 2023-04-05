В Одессе начнут работы по гидравлической опрессовке теплосетей

Горожане призывают сообщать об аварийных ситуациях

Отопляемый сезон завершен, впрочем, работа у коммунальщиков продолжается. В скором времени начнется проведение гидравлической опрессовки тепловых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Для обнаружения скрытых дефектов тепловых сетей будет проведена гидравлическая опрессовка теплосетей в следующие сроки:

АО "Одесская ТЭЦ" — с 10 апреля по 15 августа;

Районы котельной — с 10 апреля по 31 мая;

Квартальные котельные — с 10 апреля до 31 мая.

"При обнаружении в домовых системах или технических подвалах повреждений; провалов или подземных утечек воды из сети просим сообщать по телефону диспетчерской службе КП "Теплоснабжение города Одессы" 723-32-05", — говорится в сообщении.

Что такое гидравлическая опрессовка теплосетей

Гидравлическая опрессовка теплосетей — это процесс заполнения системы отопления или теплоснабжения водой и повышения давления до заданного уровня для проверки ее герметичности и эффективности работы.

Принцип работы состоит в том, что сначала система наполняется водой до определенного уровня, а затем подвергается повышению давления до заданного значения с помощью насоса. После достижения этого давления отключается насос, и система остается под давлением на время, которое требуется для проверки наличия протеканий. Если система не удерживает заданное давление, находят место протекания и выполняют их ремонт. Гидравлическая опрессовка является важным этапом в процессе ввода в эксплуатацию новых теплосетей, а также в выполнении ремонтных работ на уже действующих системах отопления и теплоснабжения.

Отметим, процесс завершения отопительного сезона постепенный, равно как и включение котельных. Ведь давление газа в системе должно постепенно уменьшаться во избежание аварийных ситуаций.

Напомним, в Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.