В Одесі розпочнуть роботи з гідравлічного опресування тепломереж

Містян закликають повідомляти про аварійні ситуації

Опалюваний сезон завершено, втім робота у комунальників триває. Скоро розпочнеться проведення гідравлічного опресування теплових мереж.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Для виявлення прихованих дефектів теплових мереж буде проведено гідравлічне опресування тепломереж у наступні строки:

АТ "Одеська ТЕЦ" — з 10 квітня до 15 серпня;

Районі котельні — з 10 квітня до 31 травня;

Квартальні котельні — з 10 квітня до 31 травня.

"При виявленні в будинкових системах або технічних підвалах пошкоджень; провалів або підземних витоків води з мережі просимо повідомляти за телефоном диспетчерської службі КП "Теплопостачання міста Одеси" 723-32-05", — йдеться в повідомленні.

Що таке гідравлічне опресування тепломереж

Гідравлічне опресування тепломереж — це процес заповнення системи опалення або теплопостачання водою та підвищення тиску до заданого рівня для перевірки її герметичності та ефективності роботи.

Принцип роботи полягає в тому, що спочатку система наповнюється водою до певного рівня, а потім вона піддається підвищенню тиску до заданого значення за допомогою насоса. Після досягнення цього тиску вимикається насос, і система залишається під тиском на певний час, який потрібен для перевірки наявності протікань. Якщо система не втримує заданий тиск, то знаходять місце протікання та виконують їх ремонт. Гідравлічне опресування є важливим етапом у процесі введення в експлуатацію нових тепломереж, а також у виконанні ремонтних робіт на вже діючих системах опалення та теплопостачання.

Зазначимо, процес завершення опалювального сезону поступовий, так само як і включення котелень. Адже тиск газу в системі має поступово зменшуватися, аби уникнути аварійних ситуацій.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.