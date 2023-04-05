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В Одесі розпочнуть роботи з гідравлічного опресування тепломереж

5 квітня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Містян закликають повідомляти про аварійні ситуації
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Опалюваний сезон завершено, втім робота у комунальників триває. Скоро розпочнеться проведення гідравлічного опресування теплових мереж. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Для виявлення прихованих дефектів теплових мереж буде проведено гідравлічне опресування  тепломереж у наступні строки:

  • АТ "Одеська ТЕЦ" — з 10 квітня до 15 серпня; 
  • Районі котельні — з 10 квітня до 31 травня; 
  • Квартальні котельні — з 10 квітня до 31 травня. 

"При виявленні  в будинкових системах або технічних підвалах пошкоджень; провалів або підземних витоків води з мережі просимо повідомляти за телефоном диспетчерської службі КП "Теплопостачання міста Одеси" 723-32-05", — йдеться в повідомленні. 

Що таке гідравлічне опресування тепломереж 

Гідравлічне опресування тепломереж — це процес заповнення системи опалення або теплопостачання водою та підвищення тиску до заданого рівня для перевірки її герметичності та ефективності роботи.

Принцип роботи полягає в тому, що спочатку система наповнюється водою до певного рівня, а потім вона піддається підвищенню тиску до заданого значення за допомогою насоса. Після досягнення цього тиску вимикається насос, і система залишається під тиском на певний час, який потрібен для перевірки наявності протікань. Якщо система не втримує заданий тиск, то знаходять місце протікання та виконують їх ремонт. Гідравлічне опресування є важливим етапом у процесі введення в експлуатацію нових тепломереж, а також у виконанні ремонтних робіт на вже діючих системах опалення та теплопостачання.

Зазначимо, процес завершення опалювального сезону поступовий, так само як і включення котелень. Адже тиск газу в системі має поступово зменшуватися, аби уникнути аварійних ситуацій. 

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

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