В Одессе увеличат хаб для помощи военным

Зал для ЛФК в ребцентре. Фото: Одесская ОВА

В Одессе планируют расшить центр реабилитации военных. В настоящее время хаб в городе уже принимает военных, однако его должны расширить.

Об этом сообщил на форуме по восстановлению Одесской области "Транспорт. Логистика. Инфраструктура" глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, уже проходят ремонтные работы в центре раненых бойцов.

"Сейчас мы работаем над открытием второго реабилитационного центра. В июне был запущен реабилитационный центр для ветеранов войны. Там несколько этажей еще дорабатываются, но большая часть его уже работает. Другие мы еще отрабатываем, чтобы был еще один крупный реабилитационный центр. Часть его уже работает. Но мы работаем над его расширением", — подчеркнул Кипер.

Программа реабилитации

консультации и индивидуальное сопровождение врачей-специалистов и физических терапевтов;

индивидуальные занятия с реабилитологами и эрготерапевтами в специально оборудованных залах и нейросенсорных комнатах;

лечебный массаж;

гидрокинезиотерапия в бассейне на специальных акватренажерах, подводная вытяжка позвоночника;

пелоидотерапия (лечебные грязи Куяльника);

ударно-волновая терапия и аппаратная физиотерапия

Напомним, более 15 тысяч военнослужащих прошли обучение по тактической помощи у инструкторов благотворительной организации PULSE. Среди тех, кто получил важные навыки, спасающие жизнь — спецназовцы, работающие в самых горячих точках.