Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе расширят реабилитационный центр для военных: что известно arrow

В Одессе расширят реабилитационный центр для военных: что известно

5 августа 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе увеличат хаб для помощи военным
Зал для ЛФК в ребцентре. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют расшить центр реабилитации военных. В настоящее время хаб в городе уже принимает военных, однако его должны расширить.

Об этом сообщил на форуме по восстановлению Одесской области "Транспорт. Логистика. Инфраструктура" глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

По его словам, уже проходят ремонтные работы в центре раненых бойцов.

"Сейчас мы работаем над открытием второго реабилитационного центра. В июне был запущен реабилитационный центр для ветеранов войны. Там несколько этажей еще дорабатываются, но большая часть его уже работает. Другие мы еще отрабатываем, чтобы был еще один крупный реабилитационный центр. Часть его уже работает. Но мы работаем над его расширением", — подчеркнул Кипер.

Программа реабилитации

  • консультации и индивидуальное сопровождение врачей-специалистов и физических терапевтов;
  • индивидуальные занятия с реабилитологами и эрготерапевтами в специально оборудованных залах и нейросенсорных комнатах;
  • лечебный массаж;
  • гидрокинезиотерапия в бассейне на специальных акватренажерах, подводная вытяжка позвоночника;
  • пелоидотерапия (лечебные грязи Куяльника);
  • ударно-волновая терапия и аппаратная физиотерапия

Напомним, более 15 тысяч военнослужащих прошли обучение по тактической помощи у инструкторов благотворительной организации PULSE. Среди тех, кто получил важные навыки, спасающие жизнь — спецназовцы, работающие в самых горячих точках.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз