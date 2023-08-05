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В Одесі розширять реабілітаційний центр для військових: що відомо

5 серпня 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі збільшать хаб для допомоги військовим
Зал для ЛФК у ребцентрі. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують розшити центр реабілітації військових. Наразі новостворений хаб у місті вже приймає військових, проте його мають збільшити.

Про це повідомив на форумі з відновлення Одещини "Транспорт. Логістика. Інфраструктура" голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, вже проходять ремонтні роботи у центрі для поранених бійців.

"Зараз ми працюємо над відкриттям другого реабілітаційного центру. У червні був запущений реабілітаційний центр для ветеранів війни. Там декілька поверхів ще дороблюються, але більша частина його вже працює. Інші ми ще відпрацьовуємо, аби був також ще один великий реабілітаційний центр. Частина його вже працює. Але ми працюємо над його розширенням", — наголосив Кіпер.

Програма реабілітації

  • консультації та індивідуальний супровід лікарів-спеціалістів та фізичних терапевтів;
  • індивідуальні заняття з реабілітологами та ерготерапевтами в спеціально облаштованих залах та нейро-сенсорних кімнатах;
  • лікувальний масаж;
  • гідрокінезіотерапія в басейні на спеціальних акватренажерах, підводне витягування хребта;
  • пелоїдотерапія (лікувальні грязі Куяльника);
  • ударно-хвильова терапія та апаратна фізіотерапія.

Нагадаємо, понад 15 тисяч військовослужбовців пройшли навчання з тактичної допомоги в інструкторів благодійної організації PULSE. Серед тих, хто отримав важливі навички, які рятують життя, — спецпризначенці, які працюють у найгарячіших точках.

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