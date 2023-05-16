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В Одессе расследуют обстоятельства смерти четырехлетних двойняшек

16 мая 2023 12:34
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе расследуют обстоятельства смерти четырехлетних двойняшек
Ребенок попал в больницу. Фото: consumer.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе полиция расследует обстоятельства трагической гибели малолетних близнецов. Известно, что 4-летний мальчик умер дома, а его сестричку, всего несколько часов позже, доставили в реанимационное отделение, где она также скончалась. Врачи сообщили полиции об этом случае.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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По предварительным выводам правоохранителей, мать самостоятельно пыталась оказать к медицинской помощи детям, когда им стало плохо. После этого она позвонила медсестре, однако здоровье детей быстро ухудшалось, и мать обратилась за помощью к скорой.

Несмотря на немедленные меры врачей, мальчик умер до приезда медработников, а девочка потеряла жизнь в больнице. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление неизвестным веществом.

С целью раскрытия этой трагедии, следователи включили данные об инциденте в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с частью 2 пункта 1 и 2 статьи 115 (с пометкой "несчастный случай") и части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. В рамках начатых производств, назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинские, которые установят причину смерти детей.

Напомним, четырехлетняя девочка во время игры на надувном батуте запуталась в петлях. В результате чего не смогла дышать и скончалась.

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