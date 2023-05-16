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В Одесі розслідують обставини смерті чотирирічних двійнят

16 травня 2023 12:34
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі розслідують обставини смерті чотирирічних двійнят
Дитина потрапила до лікарні. Фото: consumer.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі поліція розслідує обставини трагічної загибелі малолітніх двійнят. Відомо, що 4-річний хлопчик помер вдома, а його сестричку, лише кілька годин пізніше, доставили до реанімаційного відділення, де вона також померла. Лікарі повідомили поліцію про цей випадок.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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За попередніми висновками правоохоронців, мати самостійно намагалася надати домедичну допомогу дітям, коли їм стало погано. Після цього вона зателефонувала до медсестри, проте здоров'я дітей швидко погіршувалося, і мати звернулася по допомогу до швидкої. 

Попри негайні заходи лікарів, хлопчик помер до приїзду медпрацівників, а дівчинка втратила життя у лікарні. Попередніми даними, причиною їхньої смерті стало отруєння невідомою речовиною.

З метою розкриття цієї трагедії, слідчі включили дані про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань з відповідно до частини 2 пункту 1 і 2 статті 115 (з позначкою "нещасний випадок") та частини 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатих проваджень, призначені ряд експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті дітей.

Нагадаємо, чотирирічна дівчинка під час гри на надувному батуті заплуталася у петлях. В результаті чого не змогла дихати та померла.

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