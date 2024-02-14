В Одессе ищут доноров крови — кто может помочь

Человек стал донором крови. Фото: УП

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 15 февраля. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 2(+) , 4(-) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение

, граждане Украины или ВНЖ/удостоверение Приморский район на 9:00 — группа крови 2 (-) , 3 (-), 4 (+), 4 (-), только граждане Украины

Постоянные противопоказания для донорства

активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;

заболевание центральной нервной системы;

болезни мочеполовой системы;

гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;

патологическая предрасположенность к кровотечениям;

гепатиты В и С;

ВИЧ.

Временные противопоказания для донорства

инфекционные заболевания — течение болезни и две недели после выздоровления;

прививка живыми вакцинами — в течение четырех недель;

татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж — в течение шести месяцев.

Напомним, что за прошлый год украинцы сдали более 7 тысяч литров крови из-за платформы "ДонорUA". Также в 2023 году было зафиксировано около 14 тысяч донаций крови.