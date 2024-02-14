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В Одесі шукають донорів крові — хто може допомогти

14 лютого 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі шукають донорів крові — хто може допомогти
Людина стала донором крові. Фото: УП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 15 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 2(+), 4(-) громадяни України або ВНЖ/посвідка
  • Приморський район на 9:00 — група крові 2(-), 3(-), 4(+), 4(-), лише громадяни України

Постійні протипоказання для донорства

  • активні або минулі серцево-судинні хвороби;
  • захворювання центральної нервової системи;
  • хвороби сечостатевої системи;
  • гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;
  • патологічна схильність до кровотеч;
  • гепатити В і С;
  • ВІЛ. 

Тимчасові протипоказання для донорства

  • інфекційні захворювання — протягом хвороби та двох тижнів після одужання;
  • щеплення живими вакцинами — протягом чотирьох тижнів;
  • татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж — протягом шести місяців.

Нагадаємо, що за минулий рік українці здали понад 7 тисяч літрів крові через платформу "ДонорUA". Також у 2023 році було зафіксовано близько 14 тисяч донацій крові.

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