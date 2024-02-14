В Одесі шукають донорів крові — хто може допомогти

Людина стала донором крові. Фото: УП

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 15 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 2(+) , 4(-) громадяни України або ВНЖ/посвідка

, громадяни України або ВНЖ/посвідка Приморський район на 9:00 — група крові 2(-), 3(-), 4(+), 4(-), лише громадяни України

Постійні протипоказання для донорства

активні або минулі серцево-судинні хвороби;

захворювання центральної нервової системи;

хвороби сечостатевої системи;

гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;

патологічна схильність до кровотеч;

гепатити В і С;

ВІЛ.

Тимчасові протипоказання для донорства

інфекційні захворювання — протягом хвороби та двох тижнів після одужання;

щеплення живими вакцинами — протягом чотирьох тижнів;

татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж — протягом шести місяців.

Нагадаємо, що за минулий рік українці здали понад 7 тисяч літрів крові через платформу "ДонорUA". Також у 2023 році було зафіксовано близько 14 тисяч донацій крові.