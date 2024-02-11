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В Одессе ищут доноров с первой группой крови

11 февраля 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе ищут доноров с первой группой крови
Сдача крови. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 12 февраля. Необходима помощь людей с первой положительной группой крови.

Об этом сообщает Telegram-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • Приморский район на 09:00 — 10 человек, группа крови 1(+).

Постоянные противопоказания для донорства

  • активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;
  • заболевание центральной нервной системы;
  • болезни мочеполовой системы;
  • гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;
  • патологическая предрасположенность к кровотечениям;
  • гепатиты В и С;
  • ВИЧ.

Временные противопоказания для донорства

  • инфекционные заболевания - течение болезни и две недели после выздоровления;
  • прививка живыми вакцинами - в течение четырех недель;
  • татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж – в течение шести месяцев.

Что нельзя есть перед донацией

  • жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
  • молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
  • бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
  • яйца
  • чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
  • сладкие магазинные газировки и энергетики
  • шоколад, халва, орехи

Если курите – нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после – чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Напомним, что за прошлый год украинцы сдали более 7 тысяч литров крови из-за платформы "ДонорUA". Также в 2023 году было зафиксировано около 14 тысяч донаций крови.

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