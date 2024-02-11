В Одессе ищут доноров с первой группой крови
11 февраля 2024 14:00
Сдача крови. Фото: УНИАН
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 12 февраля. Необходима помощь людей с первой положительной группой крови.
Об этом сообщает Telegram-канал Донор Одесса.
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Как зарегистрироваться на донацию
Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- Приморский район на 09:00 — 10 человек, группа крови 1(+).
Постоянные противопоказания для донорства
- активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;
- заболевание центральной нервной системы;
- болезни мочеполовой системы;
- гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;
- патологическая предрасположенность к кровотечениям;
- гепатиты В и С;
- ВИЧ.
Временные противопоказания для донорства
- инфекционные заболевания - течение болезни и две недели после выздоровления;
- прививка живыми вакцинами - в течение четырех недель;
- татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж – в течение шести месяцев.
Что нельзя есть перед донацией
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- яйца
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
- сладкие магазинные газировки и энергетики
- шоколад, халва, орехи
Если курите – нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после – чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Напомним, что за прошлый год украинцы сдали более 7 тысяч литров крови из-за платформы "ДонорUA". Также в 2023 году было зафиксировано около 14 тысяч донаций крови.
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