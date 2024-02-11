В Одессе ищут доноров с первой группой крови

Сдача крови. Фото: УНИАН

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 12 февраля. Необходима помощь людей с первой положительной группой крови.

Об этом сообщает Telegram-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Приморский район на 09:00 — 10 человек, группа крови 1(+).

Постоянные противопоказания для донорства

активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;

заболевание центральной нервной системы;

болезни мочеполовой системы;

гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;

патологическая предрасположенность к кровотечениям;

гепатиты В и С;

ВИЧ.

Временные противопоказания для донорства

инфекционные заболевания - течение болезни и две недели после выздоровления;

прививка живыми вакцинами - в течение четырех недель;

татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж – в течение шести месяцев.

Что нельзя есть перед донацией

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите – нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после – чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Напомним, что за прошлый год украинцы сдали более 7 тысяч литров крови из-за платформы "ДонорUA". Также в 2023 году было зафиксировано около 14 тысяч донаций крови.