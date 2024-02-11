В Одесі шукають донорів з першою групою крові
11 лютого 2024 14:00
Здача крові. Фото: УНІАН
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 12 лютого. Необхідна допомога людей з першою позитивною групою крові.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
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Як зареєструватися на донацію
Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
- Приморський район на 09:00 — 10 людей, група крові 1(+).
Постійні протипоказання для донорства
- активні або минулі серцево-судинні хвороби;
- захворювання центральної нервової системи;
- хвороби сечостатевої системи;
- гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;
- патологічна схильність до кровотеч;
- гепатити В і С;
- ВІЛ.
Тимчасові протипоказання для донорства
- інфекційні захворювання — протягом хвороби та двох тижнів після одужання;
- щеплення живими вакцинами — протягом чотирьох тижнів;
- татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж — протягом шести місяців.
Що не можна їсти перед донацією
- жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
- молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло
- банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
- яйця
- чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
- солодкі магазинні газировки та енергетики
- шоколад, халва, горіхи
Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.
Нагадаємо, що за минулий рік українці здали понад 7 тисяч літрів крові через платформу "ДонорUA". Також у 2023 році було зафіксовано близько 14 тисяч донацій крові.
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