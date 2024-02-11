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В Одесі шукають донорів з першою групою крові

11 лютого 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі шукають донорів з першою групою крові
Здача крові. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 12 лютого. Необхідна допомога людей з першою позитивною групою крові. 

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Приморський район на 09:00 — 10 людей, група крові 1(+).

Постійні протипоказання для донорства

  • активні або минулі серцево-судинні хвороби;
  • захворювання центральної нервової системи;
  • хвороби сечостатевої системи;
  • гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;
  • патологічна схильність до кровотеч;
  • гепатити В і С;
  • ВІЛ. 

Тимчасові протипоказання для донорства

  • інфекційні захворювання — протягом хвороби та двох тижнів після одужання;
  • щеплення живими вакцинами — протягом чотирьох тижнів;
  • татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж — протягом шести місяців.

Що не можна їсти перед донацією

  • жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
  • молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло
  • банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
  • яйця
  • чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
  • солодкі магазинні газировки та енергетики
  • шоколад, халва, горіхи 

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Нагадаємо, що за минулий рік українці здали понад 7 тисяч літрів крові через платформу "ДонорUA". Також у 2023 році було зафіксовано близько 14 тисяч донацій крові.

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