В Одесі шукають донорів з першою групою крові

Здача крові. Фото: УНІАН

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 12 лютого. Необхідна допомога людей з першою позитивною групою крові.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Приморський район на 09:00 — 10 людей, група крові 1(+).

Постійні протипоказання для донорства

активні або минулі серцево-судинні хвороби;

захворювання центральної нервової системи;

хвороби сечостатевої системи;

гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;

патологічна схильність до кровотеч;

гепатити В і С;

ВІЛ.

Тимчасові протипоказання для донорства

інфекційні захворювання — протягом хвороби та двох тижнів після одужання;

щеплення живими вакцинами — протягом чотирьох тижнів;

татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж — протягом шести місяців.

Що не можна їсти перед донацією

жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа

молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло

банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк

яйця

чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез

солодкі магазинні газировки та енергетики

шоколад, халва, горіхи

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Нагадаємо, що за минулий рік українці здали понад 7 тисяч літрів крові через платформу "ДонорUA". Також у 2023 році було зафіксовано близько 14 тисяч донацій крові.