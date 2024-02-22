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В Одессе ищут доноров с разными группами крови — кто может помочь

22 февраля 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе ищут доноров с разными группами крови — кто может помочь
Человек стал донором крови. Фото: МОЗ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 23 февраля. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • Слободка с 09:00 до 10:30 — 1 (+), 2 (-), 3 (-). Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение
  • Пироговская на 09:00 – группы крови 1 (+), 2 (+), 4 (-). Только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте 18-60 лет
  • Вес более 50 кг
  • Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.

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