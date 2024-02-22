Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі шукають донорів з різними групами крові — хто може допомогти arrow

В Одесі шукають донорів з різними групами крові — хто може допомогти

22 лютого 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі шукають донорів з різними групами крові — хто може допомогти
Людина стала донором крові. Фото: МОЗ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 23 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка з 09:00 до 10:30 — 1(+), 2(-), 3(-). Громадяни України або ВНЖ/посвідка
  • Пироговська на 09:00 — групи крові 1(+), 2(+), 4(-). Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком 18-60 років
  • Вага більше 50 кг
  • Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  • Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
  • Трансплантація органів

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

Одеса
здоров'я
Одеська область
Новини Одеси
донор
допомога
донор крові
кров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі