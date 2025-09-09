Видео
Главная Одесса В Одессе отменили школьные экскурсии из-за угрозы обстрелов

В Одессе отменили школьные экскурсии из-за угрозы обстрелов

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:38
В Одессе отменили школьные экскурсии из-за угрозы шахедов
Дети играют возле фонтана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Утром россияне запустили разведчик в сторону Одессы. Также по данным мониторинговых каналов, враг вывел в Черное море ракетоносители и отмечены пуски "шахедов" с южного направления. Поэтому школам посоветовали быть внимательными к угрозе обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Угроза для Одессы

Сегодня в Одессе из-за угрозы обстрелов городской Департамент науки и образования обратился к руководству школ с рекомендацией отменить запланированные экскурсии. По данным военных, днем может возникнуть опасность из-за пусков вражеских дронов. Особое внимание обратили и к родителям. Их призвали внимательно относиться к предупреждениям и следить, чтобы дети после уроков не находились на открытых территориях.

Напомним, мы писали, что на Закарпатье подросток хотел напасть на школу. Также мы сообщали, что в Киеве директор не впускала детей в школу из-за одежды.

