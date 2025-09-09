В Одесі скасували шкільні екскурсії через загрозу шахедів

Діти грають біля фонтана. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зранку росіяни запустили розвідник у бік Одеси. Також за даними моніторингових каналів, ворог вивів у Чорне море ракетоносії та відмічено пуски "шахедів" з південного напрямку. Через це школам порадили бути уважними до загрози обстрілу.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Загроза для Одеси

Сьогодні в Одесі через загрозу обстрілів міський Департамент науки та освіти звернувся до керівництва шкіл із рекомендацією скасувати заплановані екскурсії. За даними військових, вдень може виникнути небезпека через пуски ворожих дронів. Особливу увагу звернули й до батьків. Їх закликали уважно ставитися до попереджень та стежити, аби діти після уроків не перебували на відкритих територіях.

