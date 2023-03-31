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В Одессе станет меньше наружной рекламы

31 марта 2023 14:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Больше рекламы в Приморском районе
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе хотят сократить количество наружной рекламы почти вдвое. Сейчас в городе более семи тысяч различных рекламных конструкций.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета.

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"У нас есть намерения вдвое сократить наружную рекламу. Это нужно двигаться, я понимаю, что сейчас мы уже делали бы это, но пока мы финансово ограничены, у нас нет средств, чтобы провести некоторые действия по демонтажу", — заявил городской голова.

Судя по данным онлайн карты наружной рекламы больше всего ее в Приморском районе, следом идет Киевский, затем Малиновский и меньше всего в Суворовском.

В мэрии считают, что такое количество рекламы мало того, что портит эстетику города, а еще отвлекает водителей.

В ближайшее время в городском управлении рекламы будет разработан соответствующий план действий. Так что когда именно в городе станет меньше рекламы, пока неясно.

Напомним, пока под давлением общественности городские чиновники переименовывают улицы, планируют демонтировать монументы россиянам, реклама в городе с каждого угла называет нас на русском языке. При том, что ни одна вывеска не может быть согласована, если текст не написан на государственном языке.

Тем временем украинский фотограф Арсен Петров обвинил мэрию Одессы в краже его снимка. Фотографию используют для социальной рекламы на билбордах.

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