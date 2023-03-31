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В Одесі стане менше зовнішньої реклами

31 березня 2023 14:35
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Анна Мурадова
Редактор
Найбільше реклами в Приморському районі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі хочуть скоротити кількість зовнішньої реклами майже вдвічі. Наразі в місті понад сім тисяч  різноманітних рекламних конструкцій.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання виконавчого комітету.

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"У нас є наміри вдвічі скоротити зовнішню рекламу. Це треба рухатися, я розумію, що зараз ми б вже робили це, але наразі ми фінансово обмежені, у нас немає коштів, щоб провести деякі дії по демонтажу", — заявив міський голова.

Судячи з даних онлайн карти зовнішньої реклами найбільше її в Приморському районі, слідом йде Київський, потім Малиновський й найменше у Суворівському. 

В мерії вважають, що така кількість реклами мало того, що псує естетику міста, а ще й відволікає водіїв. 

Найближчим часом у міському управлінні реклами буде розроблено відповідний план дій. Тож коли саме в місті стане менше реклами, поки що незрозуміло. 

Нагадаємо, поки під тиском громадськості міські чиновники перейменовують вулиці, планують демонтувати монументи росіянам, реклама в місті з кожного кута зазиває нас російською мовою. При тому, що жодна вивіска не може бути узгоджена, якщо на неї текст не написаний державною мовою.

Тим часом український фотограф Арсен Петров звинуватив мерію Одеси в крадіжці його знімка. Світлину використовують для соціальної реклами на білбордах.

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